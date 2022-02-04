İmamoğlu'ndan 'suikast' açıklaması

İSTANBUL VAKFINA GELEN ENGELLEMELER

Yüzbinlerce ailenin evine iki kurban bayramıdır kurban eti giriyor. Bunu organize eden de İstanbul Vakfı.





Valilik, kampya bizden izin almaksızın yapılamaz. İBB bir kamu kurumu. Valilik gece yarısı emniyet çalışanlarımızla, polisimizle alışveriş merkezini açtırıp oradaki cihazlara el konulacağına, ara İBB Başkanı'nı, İBB genel sekreterini, bir eksiklik varsa giderelim. İyi niyetli insanlarıımızın bile vicdanlarını yaralıyorlar.







Biz bunları aşacağız. Aşmak için buradayız.







ENGELLENEN PROJELER





Şu anda İstanbullu 300 tane otobüsten faydalanıyor olacaktı. Kim kaybetti? Tek bir imza Uğur Bey, tek bir imza.







İyi niyetli olduktan sonra her konunun çözüldüğünü biliyorum. Eksik bir şey kabul edilsin demiyoruz.







Sefaköy metrosuyla ilgili bakana yazı yazdık. Üzerinden bir sene geçti, cevap bile verilmedi.







İstanbul'un bir gün bile kaybedecek vakti yok. Bizim bu şekilde hedef olmamızı ben farklı yorumluyorum. Mesele bizi engellemeleri değil. Amaç ne biliyor musunuz? Bizi engelleyememeleri.





Onlardan işlerini kaliteli yapmaları dışına bir şey istemiyoruz. Tıkır tıkır işimizi yapıyoruz. Bu şekilde süreci yürüttüğümüz için çıldırıyorlar. Yatıyorlar İstanbul, kalkıyorlar İstanbul. Akşam İmamoğlu, sabah İstanbul. Bakalım bugün hangi bakan İmamoğlu hakkında konuşacak? Bunların halk nezdinde itibarı yok. Halk gülüyor bu yaptıklarına.





Ben seçildiğimde sevinmiştim. Cumhurbaşkanı İstanbul'a sevdam diyor. Hızlıca İstanbul'un sorunlarını çözeriz dedim. Üzülüyorum. Memleketimizim cumhurbaşkanından bunları duymak istemem. İstanbul'da televizyonlarda beni anlattılar, kapalı toplantılarda beni anlattılar. Trabzon'da beni anlattılar. Yetmedi, Ukrayna'dan dönüşte beni anlattılar.







İstanbul'lu sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden hesap sorar.







Destek siyaseti değil köstek siyaseti yürütüyorlar.







SEÇİM AÇIKLAMASI





(Seçim olsa) aynı farkla kazanmak beni üzer.







Beni test etmek isteyen AKP'li siyasetçiler varsa gersinler. Zaten İstanbul'da yalnızca benimle birlikte gezerler. Yalnız gezemezler.





İstanbul'da engellemeler üzerine değil kaliteli iş üretme üzerine konuşalım, bunu yarıştıralım.







Ekonomi, şu anda iktidarın en fazla zaafiyeti olan alan ve bunu unutturma çabası içerisindeler.







IŞİD'İN SUİKAST PLANI İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA





(IŞİD Türkiye sorumlusunun itirafı üzerine) Çok ciddi bir konu. Çok can sıkıcı. Aynen MOBESE meselesi gibi. Sizin de nasıl hassasiyetle yaklaştığınızı biliyoruz.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tele 1'de gazeteci Uğur Dündar'ın Demokrasi Arenası programının konuğu oldu. İmamoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Dündar'ın programı, RTÜK'ün verdiği 5 haftalık yayın durdurma yasağı öncesinde son kez seyirci karşısına çıkıyor.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ihtiyacı olan kız öğrencilere eğitim bursu verilmesiyle ilgili “Kimseyi geride bırakmamak ve alan elin veren eli görmediği iyilik hareketi’’ sözleriyle duyurduğu yardım kampanyası için iki AVM'ye konan kiosklara İstanbul Valiliği'nden engel gelmişti. İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.Biz incelenmekten endişe etmiyoruz. Endişe ettiğimiz, bunların bu ülkede yaşanması ve bu şekilde insanlarımızın yaşama sevincini böyle yoruyor olmaları, üzüyor olmaları.Beni çok seviyor, biliyorum. Ben de onu çok seviyorum. Bak seçimden önce ne güzel konuştuk, anlaştık. Yirmi dakika yerine bir saat yirmi dakika sohbet ettik. Niye konuşmuyoruz? İstanbul neymiş? Bir çıldırmışlık var. Bir akıl tutulmuşluğu var.Bugün hangi farkla İstanbul'da kazanacağımı yayınlarsam kafaları öne eğilir.IŞİD’in ‘Türkiye sorumlusu’ olduğu iddia edilen Kasım Güler’in itirafları ortaya çıktı. Güler, örgütün ‘CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aleviler, LGBTİ+’lar ile İncirlik Üssü’ne saldırı planladığını’ söylemişti.(IŞİD sorumlusunun verdiği detaylar) Suikast konusu medyaya düşünce eylemi gerçekleştirmedik diyor. Ben bu konuyu medyadan öğrendim.