Alım gücü kaybı ekmekte yüzde 10, margarinde yüzde 37 oldu

DİSK-Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) hazırladığı rapora göre, bir önceki yılın aynı ayına göre asgari ücretin alım gücü gıdada yüzde 8,3 daha az. Zamlı asgari ücretin geçen yılki alım gücünü; margarin karşısında yeniden kazanabilmesi için en az 6 bin 704 lira, tavuk eti karşısında yeniden kazanabilmesi için en az 5 bin 728 lira, patates karşısında yeniden kazanabilmesi için en az 6 bin 610 lira olması gerekiyor.BİSAM’ın, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) madde fiyatları, TÜFE ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre özellikle gıda ürünlerindeki yüksek artışlar, iki çocuklu eşi çalışmayan bir asgari ücretli için alım gücünü, yapılan zamma rağmen kimi temel harcama kalemlerinde yaklaşık yarı yarıya azalttı.Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir işçi, şubat ayında eline geçen zamlı asgari ücretle, (2022 yılının ocak ayı fiyatları dikkate alındığında) geçen yıla göre alım gücünü gıda ürünleri için yüzde 8,3 kaybetti.Asgari ücretlinin alım gücü kaybı kimi temel harcama kalemlerinde ciddi boyutta. En çok alım gücü kaybının yaşandığı ürünlerin başında margarin geliyor. Asgari ücretli bir işçi zamlı geliri ile geçen yıla göre yüzde 37 daha az margarin alabiliyor.Söz konusu dönem için patateste alım gücü kaybı yüzde 36, tavuk etinde alım gücü kaybı yüzde 26 oldu. Sütte alım gücü kaybı yüzde 13,4, ekmek ve yumurtada yüzde 10 oldu. Eve giren 10 süt ve yumurtadan biri azaldı. Asgari ücretinin, kömür karşısında ise alım gücü kaybı yüzde 42’yi buldu.Söz konusu asgari ücretli ailesi, geçen yıla göre, meyve haricinde tüm gıda gruplarında da alım gücünü kaybetti. Sebzede alım gücü kaybı yüzde 9,39, ekmek ve tahıllarda yüzde 9,8, sıvı ve katı yağlarda yüzde 15,2, ette yüzde 11,9, süt, peynir, yumurta grubunda yüzde 13,9 oldu.