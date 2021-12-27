Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Özkoç'tan BDDK tepkisi: Kaç kişi zengin oldu? /27 Aralık 2021 23:28

CHP'li Özkoç'tan BDDK tepkisi: Kaç kişi zengin oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetiminin "Kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları" iddiasıyla 26 kişi hakkında suç duyurusun bulunması sonrası CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan bir açıklama geldi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetimi, gazeteci ve ekonomistlerin de bulunduğu 26 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun gerekçesi için ise "Kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları" denildi.

Suç duyurusunda bulunanlar arasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da yer alıyor.

CHP'DEN TEPKİ

BDDK'nın suç duyurusuna CHP'den ilk tepki Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.

Özkoç, Merkez Bankası'nın faiz kararını bir gün önceden bilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşini hatırlattı.

Özkoç, “Önce içeriden bilgi sızdıran Nurettin Nebati’nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun. Tek suçları ekonomik gidişatı eleştirmek olan siyasetçileri, gazetecileri susturamayacaksınız! Yaptığınız döviz spekülasyonunda kaç kişi zengin oldu?” diye sordu.
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