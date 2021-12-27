"172 binden fazla çiftçi tarım Bağ-Kur primlerini ödeyemedi"

"PRİM ÖDEMELERİ ÇOK ARTTI"





"GİRDİLER ARTTI, ÇİFTÇİ ÖDEYEMEZ"





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, asgari ücret kararıyla birlikte fahiş oranda artan sigorta primleriyle ilgili sorunu Meclis gündemine taşıdı. Son 2 yılda 172 binden fazla çiftçinin tarım Bağ-Kur primlerini ödeyemediğini ifade eden Barut, Tarım Bağ-Kur primlerinin 15 güne düşürülmesi ve hazine teşviğinin yüzde 50'ye çıkarılmasını istedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhurbaşkanı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sunan Barut, prim gün sayısının 28 günden 29 güne çıkarılması nedeniyle çiftçilerin tarım Bağ-Kur primleri ödemelerinin zorlaştığını belirterek “Yüzde 44.87 oranında yapılan artış nedeniyle primler, bin 151 lira 96 kuruştan bin 668 lira 83 kuruşa yükselmiştir" dedi.Çiftçilerin yaşadıkları sorunlara değinerek çözüm için harekete geçilmesini talep eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:"Borcu bulunmayan çiftçilere verilen 5 puanlık Hazine desteği göz önünde bulundurulsa bile çiftçilerimizin ödeyeceği tarım Bağ-Kur primi, aylık 985 liradan bin 426 lira 97 kuruşa yükseldi. Devlet desteğiyle çiftçinin yıllık ödeyeceği tutar 17 bin 123 liraya inse de üreticilerimizin bunu karşılama imkanı yoktur. Unutulmamalıdır ki son 1 yılda mazotun fiyatı 4.5 liradan 11 liraya kadar yükselmiştir. Çiftçinin gübreden tohuma, zirai ilaçtan sulamaya dek tüm girdi maliyetleri fahiş oranda artmıştır. Ürettiğinden kazanamadığı için son 2 senede 172 bin 747 çiftçi, muafiyet belgesi alarak tarım Bağ-Kur ödemesi yapamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'nın 60'ıncı maddesine göre 'Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar' hükmü bulunuyor. Bu nedenle acilen çiftçi desteklemelidir. Tarım Bağ-Kur prim gün sayısı 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimizin tarım Bağ-Kur primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki devlet teşvik indirimi de en az yüzde 50 olmalıdır. Tarım Bağ-Kur primini ödeyemeyen çiftçinin sosyal güvenlik hakkı korunmalı, mağduriyetin önüne geçilmelidir."