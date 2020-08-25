Samanyolu Haber /Politika / CHP'li tüm belediyelere 30 Ağustos talimatı /25 Ağustos 2020 21:44

CHP'li tüm belediyelere 30 Ağustos talimatı

CHP yönetimi, 30 Ağustos öncesinde tüm partili belediyelere bir talimat göndererek Zafer Bayramı'nın koronavirüs kapsamındaki önlemlerden taviz verilmeden kutlanacağı ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, CHP'li 249 belediye tarafından koronavirüs kapsamındaki önlemlerden taviz verilmeden kutlanacağını, bu yöndeki talimatın iletildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, milli bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının öneminin anlaşıldığı özel günler olduğunu belirtti.

Milli bayramların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emanet ettiği Cumhuriyet ve değerlerini gelecek nesillere anlatmanın, aktarabilmenin en önemli araçları arasında yer aldığına dikkati çeken Torun, Covid-19'un dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rahat hareket etmeyi engellediğini hatırlattı.

Torun, açıklamasında, "Cumhuriyet'in kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Büyük Taarruz'u andığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 98'inci yıl dönümünde de yönetiminde olduğumuz 249 belediyemiz ile pandemi kurallarından taviz vermeden Zafer Bayramı'mızı en coşkulu şekilde kutlayacağız. Bu yöndeki talimatımızı belediyelerimize ilettik" ifadesini kullandı.

Nesilden nesile Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşayacaklarını ve yaşatacaklarını kaydeden Torun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı, başta Atatürk olmak üzere kurtuluş destanını yazanları andı.
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