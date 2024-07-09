Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li üye hayati tehlikeyi atlattı /09 Temmuz 2024 13:28

CHP'li üye hayati tehlikeyi atlattı

Kayseri'de otomobilinin önünü kesilip vurularak ağır yaralanan CHP'li Şerafettin Bahadır hayati tehlikeyi atlattı.

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Kayseri'de MHP'li başkanın yakınlarının saldırısına uğrayan CHP'li Meclis Üyesi adayı Şerafettin Bahadır, hayati tehlikeyi atlatıp servise alındı.

CHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Belediye Meclis Üyesi adayımız Şerafettin Bahadır gözlerini açtı ve servise alındı. İl Başkanımız, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Geçmiş olsun dileklerimizle birlikte en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

21 Haziran akşamı Bahadır’ın otomobili, Pınarbaşı’nın önceki dönem MHP'li belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder ve yeğeni Mehmet Uzunluoğlu tarafından durdurulmuştu. Darp edilen Bahadır ardından tabancayla ayağından vurulmuştu. Saldırının ardından Ejder ve Mehmet Uzunluoğlu tutuklanmıştı.
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