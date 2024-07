Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne ‘Yüksel Yalçınkaya’ başvurusu!

Zaman Avustralya'da yer alan haber e göre İnsan hakları kuruluşları yaptıkları ortak açıklamayla, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, Türkiye’nin mahkum edildiği Yüksel Yalçınkaya kararının uygulanma sürecinin başlatılmasını istedi.Türkiye’deki güncel yargılamamaları çöpe atan AİHM’nin ‘Yüksel Yalçınkaya’ kararı gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullanımı iddiasına dayanan mahkumiyetlere ilişkin üçüncü 1.000 kişilik başvuruyu da Türkiye hükümetine bildirdi. AİHM, ‘Yüksel Yalçınkaya’ kararı sonrası iki farklı tarihte toplam 2 bin başvuruyu Türk Hükümeti’ne savunma yapması için göndermeşti. Son bildirimlerle birlikte sayı 3 bine çıktı.Konuyla ilgili Justice Square’den yapılan kısa açıklamada, “Avrupa’da faaliyet gösteren 5 uluslararası insan hakları kuruluşuyla birlikte, Yalçınkaya kararının Eylül 2024 gündeminde görüşülmesi ve kararın uygulanması sürecinin başlatılması için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bildirimde bulunduk. On binlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren Yalçınkaya kararının uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.” denildi.Açıklamanın altında imzası olan 6 dernek şöyle:Justice Square Foundation (Netherlands)Italian Federation for Human Rights (Rome)Statewatch (London)Cross Border Jurists Association (Germany)The Arrested Lawyers Initiative (Belgium)Solidarity with OTHERS (Belgium)Ortak açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:Altı Sivil Toplum Kuruluşundan Yalçınkaya Kararının Uygulanma Sürecinin Başlatılmasına İçin Ortak BaşvuruBiz, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren altı STK olarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bir başvuruda bulunuyoruz. 26 Eylül 2023 tarihinde verilen Yalçınkaya kararı, Türkiye’deki 100.000’den fazla mağduru etkilemektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlali sistematik olarak tanımlamasına rağmen, Türk hükümeti henüz bir eylem planı sunmamıştır.Ortak başvurumuz, 7. Madde ihlalleri nedeniyle bekleyen binlerce davayı ve kararın uygulanmasının mevcut durumunu vurgulamaktadır. Bakanlar Komitesi’nin bu kararı Eylül 2024 oturumunda öncelikli olarak denetlemesini rica ediyoruz.