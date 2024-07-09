Akşener, Kılıçdaroğlu'na kimi elçi olarak gönderdi? İşte o isim

"İlk teklif de Meral Hanım'dan geldi" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener’in elçisi olarak, Akşener’in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da Altılı Masa'daki tüm liderler de şahittir ki 'hep adayımız siz olun' demiştir" dedi.





"Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek). Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP" cevabını verdi.





"En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?” sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, doğru" yanıtını verdi.





CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisinde gazeteci Vedat Yenerer'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini ifade etti."İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yürümek için görüştüğü" iddiası sorulan Kılıçdaroğlu, "Hayır, iddiaların hiçbiri doğru değil. En son Kurban Bayramı'nda arayıp bayramımı kutladı. Ondan sonra bir daha hiç görüşmedik" ifadelerini kullandı.