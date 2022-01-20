Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li vekil Ayhan Barut'tan metro tepkisi /20 Ocak 2022 23:59

CHP'li vekil Ayhan Barut'tan metro tepkisi

Adana'daki yeni metro hattı projesinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2022 yatırım planına alınmamasını eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Adanalılar kendilerine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz." ifadelerini kullandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Hafif Raylı Sistem Projesi’nin ikinci etabının Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2022 yatırım planına alınmamasına sert tepki gösterdi. Adana’nın trafik sorununun çözülmesi konusunda kritik öneme sahip olan 2. etaba onay çıkmamasının Adana’yı ve Adanalıları cezalandırmak anlamına geldiğini dile getiren Barut, “Adanalılar kendilerine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz” dedi.

“MEVCUT RAYLI SİSTEM MERKEZİ YERLERDEN GEÇMİYOR”

Adana’da önceki dönemlerde hizmete açılan mevcut raylı sistemin ihtiyaca yanıt veremediğinin altını çizen Barut, “Mevcut raylı sistem ne havaalanından, ne otogardan, ne hastanelerden ne de üniversitelerden geçiyor. 2.etabın uygulamaya geçmesi halinde raylı sistem yeni adliye, Adana Şehir Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, yeni stadyum, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine kadar gidecek. Adana Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı 2. etap projesi, güzergahı nedeniyle sürekli zarar eden bu mevcut raylı sistemi işlevsel hale getireceği gibi kentin trafik sorununu da önemli ölçüde çözecekti. Adana’ya sürekli kör bakan iktidar, bu kararıyla Adana’yı ve Adanalıları bir kez daha cezalandırmıştır. Adanalılar kendilerine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz” diye konuştu.
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