CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama!

Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Etimesgut ilçesinin adayı olan Erdal Beşikçioğlu, açıklamalarda bulundu.





CHP Ankara İl Başkanlığı'nda basın açıklamasında bulunan Beşikçioğlu "Seyircilerime artık seçmenlerim diyeceğim. Senaryoyu bundan sonra biz yazacağız" dedi.





"İKİ ANKARA DAHA ÇOK İŞ YAPACAĞIZ"





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'adaylığına itiraz ettiği' yönündeki iddialara da yanıt veren Beşikçioğlu, şunları söyledi:





"Mansur Başkan benim için çok önemli bir yerde. Benim Mansur Başkan ile, Mansur Başkan'ın da benimle sıkıntısı olamaz. İki Ankara daha çok iş yapacağız."