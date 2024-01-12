Tesla'dan 'Husiler' kararı: Almanya fabrikasında üretim iki hafta duracak

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Direniş Ekseni'nin Yemen ayağını oluşturan Husilerin İsrail'in Gazze'deki bombardımanına misilleme olarak Kızıldeniz'de gemilere düzenlediği saldırıların tedarik zincirini etkilemesini gerekçe göstererek, Berlin'deki fabrikasında üretimi iki hafta süreyle durdurma kararı aldı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'deki silahlı çatışmaların ve buna bağlı olarak Ümit Burnu üzerinden Avrupa ve Asya arasındaki nakliye rotalarındaki kaymaların tedarik zincirine yansıdığı, bunun da gecikmeler nedeniyle Almanya'daki üretimi etkilediği belirtildi.

Uzayan nakliye sürelerinin tedarik zincirlerinde boşluk oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "Eksik bileşenler nedeniyle Berlin-Brandenburg'daki Gigafactory'de araç üretimini 29 Ocak-11 Şubat tarihlerinde birkaç bölge dışında askıya almak zorunda kalıyoruz. Üretim 12 Şubat'tan itibaren tam olarak devam edecek" ifadeleri kullanıldı.





HUSİLERDEN MİSİLLEME TEHDİDİ





Yemen'deki Husiler, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılar düzenlemesinden sonra Hamas'a destek verdiğini duyurmuş, Kızıldeniz'deki ticari gemilere insansız hava araçları ve füzelerle çok sayıda saldırıda bulunmuştu. Bunun sonucunda ticari gemiler rotalarını değiştirip Kızıldeniz yerine taşımanın daha uzun sürdüğü Süveyş Kanalı'nı kullanmaya başlamıştı.





ABD ve İngiltere bu sabaha karşı, Yemen'de Husilere ait hedefleri vurmuştu. Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti. ABD Başkanı Joe Biden, yazılı açıklama yaparak Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da saldırıya destek verdiğini duyurmuştu.





Husiler ABD ve İngiltere'nin saldırılarının "cezasız kalmayacağını" ve misillemede bulunacaklarını ilan ederken, İran, Irak ve Rusya'nın yanı sıra Hizbullah'tan bölgesel savaş uyarısı gelmişti. İran Yemen'in vurulmasının uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurgulamış, Rusya da daimi üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmıştı