Samanyolu Haber /Politika / CHP'nin yeni belediye başkan adayları belli oldu /12 Şubat 2024 21:01

CHP'nin yeni belediye başkan adayları belli oldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) kabul edilen ve Parti Meclisi'nden (PM) geçen bazı ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Başkan adayları belli olan iller arasında Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Kayseri, Malatya, Ordu da yer alıyor.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) akşam saatlerinde daha önce belirlenmeyen il ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. MYK'da görüşülen ve PM'de de kabul edilen adayların bir kısmı belli oldu.

İşte belirlenen adaylar:

Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

Aydın Germencik: Barış Demirci

Balıkesir Altıeylül: Burak Zincirci

Balıkesir Bandırma: Dursun Mirza

Balıkesir Edremit: Mehmet Ertaş

Balıkesir Havran: Levent Gökalp

Balıkesir İvrindi: Ali Kundakçı

Balıkesir Karesi: Serpil Akgül

Balıkesir Manyas: Ahmet Duru

Balıkesir Savaştepe: Ali Koyuncu

Batman Beşiri İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya

Batman Gercüş Kayapınar beldesi: Ömer Derinteki

Batman Kozluk Bekirhan beldesi: Ferhat Sakık

Batman Kozluk: Servet Varlık

Batman Balpınar beldesi: Yusuf Bulut

Bitlis Ahlat: Bülent Keleş

Bursa Gemlik: Şükrü Deviren

Bursa Mudanya: Deniz Dalgıç

Bursa Nilüfer: Şadi Özdemir

Kayseri: Murat Molu

Malatya: Veli Ağbaba

Ordu: Zekai Sana
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