CHP'nin yeni belediye başkan adayları belli oldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) akşam saatlerinde daha önce belirlenmeyen il ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. MYK'da görüşülen ve PM'de de kabul edilen adayların bir kısmı belli oldu.
İşte belirlenen adaylar:
Adıyaman: Abdurrahman Tutdere
Aydın Germencik: Barış Demirci
Balıkesir Altıeylül: Burak Zincirci
Balıkesir Bandırma: Dursun Mirza
Balıkesir Edremit: Mehmet Ertaş
Balıkesir Havran: Levent Gökalp
Balıkesir İvrindi: Ali Kundakçı
Balıkesir Karesi: Serpil Akgül
Balıkesir Manyas: Ahmet Duru
Balıkesir Savaştepe: Ali Koyuncu
Batman Beşiri İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya
Batman Gercüş Kayapınar beldesi: Ömer Derinteki
Batman Kozluk Bekirhan beldesi: Ferhat Sakık
Batman Kozluk: Servet Varlık
Batman Balpınar beldesi: Yusuf Bulut
Bitlis Ahlat: Bülent Keleş
Bursa Gemlik: Şükrü Deviren
Bursa Mudanya: Deniz Dalgıç
Bursa Nilüfer: Şadi Özdemir
Kayseri: Murat Molu
Malatya: Veli Ağbaba
Ordu: Zekai Sana