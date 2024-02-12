CHP'nin yeni belediye başkan adayları belli oldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) akşam saatlerinde daha önce belirlenmeyen il ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. MYK'da görüşülen ve PM'de de kabul edilen adayların bir kısmı belli oldu.



İşte belirlenen adaylar:



Adıyaman: Abdurrahman Tutdere



Aydın Germencik: Barış Demirci



Balıkesir Altıeylül: Burak Zincirci



Balıkesir Bandırma: Dursun Mirza



Balıkesir Edremit: Mehmet Ertaş



Balıkesir Havran: Levent Gökalp



Balıkesir İvrindi: Ali Kundakçı



Balıkesir Karesi: Serpil Akgül



Balıkesir Manyas: Ahmet Duru



Balıkesir Savaştepe: Ali Koyuncu



Batman Beşiri İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya



Batman Gercüş Kayapınar beldesi: Ömer Derinteki



Batman Kozluk Bekirhan beldesi: Ferhat Sakık



Batman Kozluk: Servet Varlık



Batman Balpınar beldesi: Yusuf Bulut



Bitlis Ahlat: Bülent Keleş



Bursa Gemlik: Şükrü Deviren



Bursa Mudanya: Deniz Dalgıç



Bursa Nilüfer: Şadi Özdemir



Kayseri: Murat Molu



Malatya: Veli Ağbaba



Ordu: Zekai Sana