Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarı: 23 ilde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "(13 - 19 Şubat 2024) Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor" denildi.



KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu akşamdan itibaren Antalya'nın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli, gece ise batı ilçeleriyle Serik'te kuvvetli ve çok kuvvetli olacak.



Yağışlar, yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.



Isparta'nın güneyi ve Burdur'un batısında bu akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli sağanak görülecek.



Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



AFAD DA AÇIKLAMADA BULUNDU



AFAD, 12 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren Antalya’nın merkez ilçeleri ve Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. AFAD'ın resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



"Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 Şubat Pazartesi günü, akşam saatlerinden itibaren; Antalya’nın merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli; batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre, Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli; Isparta'nın güneyi (Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli, Eğirdir) ve Burdur'un doğusunda (Bucak, Çeltikçi, Ağlasun) yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."



23 İLİ ETKİLEYECEK



Turuncu kod: Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya.



Sarı Kod: İzmir, Aydın, Manisa, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Şırnak, Hakkari.