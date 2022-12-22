CHP'ye göre 'zafer hiç olmadığı kadar yakın'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. AKP ve MHP, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinde uzlaşı sağlarken, muhalefet cephesinde ise 'adaylık' konusunda 'sessizlik' sürüyor.







Ana muhalefet partisinin potansiyel aday ve seçmen kitlesiyle ilgili olarak anket çalışmaları yürüttüğü öğrenilmişti. Bugün ise bu çalışmalarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.







Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre parti yönetimi ve seçim çalışmalarının ‘mutfağında’ yer alan kurmaylar, muhalefetin ‘seçimleri kazanmaya hiç bu kadar yakın olmadığını’ düşünüyor.





CHP tarafından yaptırılan çalışmalara göre bugün itibariyle bir bütün muhalefete oy verecek veya oy vermeye yakın yüzde 60’lık bir kitle olduğu düşünülüyor.







Bu öngörü farklı tarihlerde gerçekleştirilen ve farklı sorulara alınan cevaplarla ortaya çıkarılan anketlere dayandırılıyor.





Buna göre, Türkiye genelinde farklı şirketlerle yürütülen çalışmalarla ‘altılı masa’ ve dışındaki muhalefet bloğu, iki bloğa da uzak olan ancak iktidara da oy vermeyi düşünmeyen kitleler ve iktidardan kopanlar olarak sınıflandırılan bu kitlenin oranı yüzde 60 olarak belirleniyor.







CHP’lilere göre tüm bu kitlenin ikna edilmesi, sandığa götürülmesi ve önce ‘altılı masa’ya, bu olmayacaksa en azından ortak adaya oy vermesi için özel çalışmalar hazırlanıyor.







'KİTLENİN ORTAK NOKTASI, MEVCUT YÖNETİMDEN DUYULAN RAHATSIZLIK'

CHP’liler bu kitleyi "Mevcut ittifaklara ne olursa olsun oy vereceğini söyleyenler, sandığa gidip gitmeme kararsızlığı yaşayanlar, henüz kararını vermemiş olanlar ve ilk defa oy kullanacak olanlar" diye tanımlıyor.





Kitlenin ortak noktasının ise ‘mevcut yönetimden ve yarattığı sorunlardan duyulan rahatsızlık’ olduğu belirtiliyor.





Partililer, geniş bir veri topluluğu üzerinde uzmanlarla yaptıkları çalışmaların sürdüğünü kaydetti:







"Bu veriler anlamlı hale getirildikçe muhalefet olarak seçimleri kazanmaya ne kadar yakın olduğumuzu görüyoruz. Geriye bu yüzde 60’lık kitlenin oy verme davranışlarını doğrudan etkileyecek politikalar üretmek kalıyor. Bunun da hükümet programıyla çözüme kavuşacağını unutmamak gerekiyor."





CHP’de hedef, belirlenen bu kitle üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu verileri ‘altılı masa’nın seçim çalışmaları için devreye sokmak.







Partililer burada hem Meclis hem de ortak aday için oy toplama hedefine odaklanıyor:







"Yüzde 60’lık bu kitlenin içinde CHP’ye veya altılı masa ortaklarımıza oy verecek olanlar var. Ayrıca diğer muhalefet ittifakına oy vereceğini belirtenler de bulunuyor. Buradan hareketle, bu kitle ile Meclis’te çoğunluğu yakalamak mümkün olacak. Ayrıca farklı ittifak ve partilere oy verenlerin aday belirleme sürecinin sonuçlanmasını beklediği de görülüyor. Çok düşük bir fire ile ortak aday etrafında da bu kitleyi toplamamız halinde değişim çok yakın görünüyor."