Samanyolu Haber /Dünya / Geri itmeye karşı mültecilerin yeni umudu: Acil müdahale projesi devrede /22 Aralık 2022 15:22

Geri itmeye karşı mültecilerin yeni umudu: Acil müdahale projesi devrede

Fransa merkezli insan hakları derneği ASSEDEL, Avrupa sınırlarından hukuka aykırı şekilde geri itilmelere karşı acil müdahale projesi başlattı. Yardım talebi sırasında, başvuru için gerekli belgelerin eksiksiz gönderilmesi hayati önem taşıyor.

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Son dönemde başta Yunanistan olmak üzere Avrupa sınırlarında sıkça görülen geri itme (pushback) hukuksuzluğuna karşı Strasburg merkezli ASSEDEL derneği, önemli bir inisiyatif geliştirdi.

Bold'dan Necdet Çelik'in haberine göre dernek, istenen belgelerin eksiksiz gönderilmesi halinde geri itilme korkusu yaşayan sığınmacılar adına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) acil tedbir talebiyle başvuru yapıyor. Kriterlere uygun başvuruyu gündemine alan AİHM, başvurucunun anlık durumu için hızla muhatap ülkeden bilgi istiyor.

AİHM, muhatap ülkeden aldığı bilgi ile mağduru temsil eden ASSEDEL derneğinin verilerini karşılaştırarak, sığınmacının güvende olup olmadığını araştırıyor.

BUNDAN ÖTESİNİ ÖNLEME, GEÇMİŞTEN HESAP SORMA
Bu inisiyatifle hukuksuz geri itmelerin önüne geçmek istediklerini vurgulayan ASSEDEL yetkilisi, böylelikle geri itilme durumunda bile oluşan mağduriyetlerin AİHM nezdinde hesabının daha kolay sorulacağına vurgu yaptı.

Dernek, geçmişte geri itilmiş mağdurlara da hak arama konusunda rehberlik ediyor.

NEREYE, NASIL BAŞVURULACAK?
Geri itilme riski altında bulunan sığınmacının, derneğin [email protected] adlı e-posta adresine eksiksiz göndermesi gereken belgeler şunlar:

Başvurucunun kimlik fotokopisi
Başvurucuyla ya da avukatıyla her an iletişim kurabilen bir yakınına ait iletişim bilgileri
Sığınılan ülkeye geçildiğini ispatlayan konum, fotoğraf veya video gibi somut belgeler
Başvurucunun ülkesine geri itilmesi durumunda başına gelecekleri ispatlayan iddianame, yakalama veya mahkeme kararı gibi belgeler.
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