Samanyolu Haber /Gündem / YSK Başkanı'na şok! Yargıtay’a ‘görevden çekilme’ başvurusu yapıldı /22 Aralık 2022 15:29

YSK Başkanı'na şok! Yargıtay’a ‘görevden çekilme’ başvurusu yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararının ardından yaptığı açıklama nedeniyle YSK Başkanı Muharrem Akkaya için Yargıtay’a ‘görevden çekilmeye davet’ başvurusu yapıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya karar sonrası İmamoğlu için ‘‘Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez’’ demişti.

Tepkiler üzerine Akkaya, bir adaya yönelik değil genel bir değerlendirme yaptığını söylerken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin de bir “kanaati olduğunu” kaydetmişti.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, avukatlar İsmail Sami Çakmak ve Ömer Faruk Eminağaoğlu, Akkaya hakkında “görevden çekilmeye davet disiplin cezasının uygulanması” için Yargıtay’a başvurdu.

‘YSK BAŞKANININ GÖRÜŞ AÇIKLAMASININ HİÇBİR HUKUKSAL DAYANAĞI OLAMAZ’
Akkaya’nın İmamoğlu’na verilen cezanın ardından yaptığı açıklamaya değinilen dilekçede, “Seçim takviminin yaklaştığı bir dönemde, YSK tarafından karara bağlanacak konularda YSK başkanının görüş açıklamasının hiçbir hukuksal dayanağı olamaz. Beyanı, her durumda tarafsızlığını ortadan kaldıran bir beyandır” denildi.

Akkaya’nın Erdoğan’ın adaylığı konusunda bir anayasa hukukçusu ile istişare ettiğini söylemesine de değinilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

“Adeta bir bilirkişiye başvurması, bu şekilde görüşünün karar öncesi bir başka kişi tarafından da öğrenilmiş ve biliniyor olması ne yargıçlık kimliğiyle ne yaptığı görevle bağdaşmaz. Bu durum, bağımsız ve tarafsız kalamaması, danıştığı kişi her kim olursa olsun etkisi altında kalarak hareket etmesi de demektir.”

Akkaya’nın 2023 seçimlerine yönelik açıklamalarının tarafsız ve bağımsız hareket etmesi kuralı ile bağdaşmadığı da aktarıldı.

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