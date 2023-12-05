Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İYİ Parti, bugünkü Genel İdare Kurulu toplantısının ardından CHP'nin "işbirliği" teklifine oy çokluğuyla "hayır" dedi.



İYİ Parti'nin kararının Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "tartışmaya kapalı" olduğunu söylemesi büyükşehirlerde de işbirliğine kapıları kapattığını gösterdi.



İYİ Parti'nin kararının ardından parti içinde yönetime tepkiler gelmeye başladı. İYİ Parti İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı yorumla kararı eleştirdi.



Özkan, "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" dedi.