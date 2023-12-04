Samanyolu Haber /Gündem / Kiracısını öldüren ev sahibine çifte müebbet hapis cezası /04 Aralık 2023 23:40

Kiracısını öldüren ev sahibine çifte müebbet hapis cezası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kiracıları Nesip Sürmeli'yi (56) öldürüp cesedini evlerinin garaj bölümüne gömdükleri iddiasıyla yargılanan çift, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Elif Hatice A. ile başka suçtan tutuklu oğulları B.A. ve Z.B, taraf avukatları ile müştekiler hazır bulundu.

Tutuklu sanık Emin A. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık Emin A. ve eşi Elif Hatice A’yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Çiftin oğulları B.A. ve Z.B'nin ise beraatine hükmedildi.

Mahkeme heyeti Elif Hatice A'nın tutuklanmasına da karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kaybolan kişilere yönelik dosyaları yeniden ele alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geçen yıl, 2010'dan beri haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin akıbetinin ortaya çıkarılması için çalışma başlatmıştı.

Polis, Sürmeli'nin yakınları ve arkadaşlarının ifadelerine başvurmuştu.

Sürmeli'nin öldürüldüğü ve cesedinin o dönem kiralık olarak oturduğu evin garajına gömüldüğü iddiaları üzerine, zemini betonla kaplı garajda kazı çalışması yapılmış ve kemik parçaları bulunmuştu.

İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen kemiklerin Sürmeli'ye ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında olayla ilgili oldukları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yurt dışında bulunan ev sahipleri Elif Hatice A. ile eşi Emin A. hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakılmış, Sürmeli'nin ev sahipleri Elif Hatice A. ile kocası Emin A ise geçen yıl temmuz ayında yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada yakalanmıştı.
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