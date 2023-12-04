Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının işlemcilerin merkez bankasının gelecek yılın başında faiz artırımlarına başlayabileceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle 2,100 doları aşarak haftaya yükselişle başlamış ve tüm zamanların zirvesine yükselmişti.



Akşam saatlerinde ise altında rüzgar tersine esti ve gram altın yüzde 2,22 değer kaybetti.



Yaşanan bu gelişmenin ardından gram altının alış fiyatı 1.899 TL'den 1.881 TL'ye; satışı ise 1.916 TL'den 1.882 TL'ye geriledi.



Dünya Altın Konseyi tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, tüm merkez bankalarının yüzde 24'ü önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor.