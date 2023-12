Fenerbahçe derbiye lider gidiyor! Kadıköy'de 3 puan...

Ülker Stadı'nda eksik oyuncularını kısmen kadroya dahil eden Kanarya daha hazır bir görüntüyle oyunu kontrol altına aldı.







Sivasspor 50'de Rey Manaj ile umutlandı ancak Fenerbahçe durmadı. 68'de ve 75'te sahneye çıkan Edin Dzeko maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.





Süper Lig'de 14. haftanın kapanışında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a karşı Danimarka deplasmanında 6-1'lik ağır bir yenilgi alan sarı lacivertliler ligde sürprize izin vermedi.Seyirci desteğini arkasına alan sarı lacivertliler 17. dakikada Szymanski ile öne geçti. 42'de İrfan Can Kahveci ile farkı 2'ye çıkaran Kanarya soyunma odasına 2-0 önde girdi.Fenerbahçe bu sonucun ardından 37 puan ve averaj farkıyla liderliğe yükseldi. 27 averaja ulaşan sarı lacivertli takım 20 averajı bulunan Galatasaray'ı geride bırakarak haftayı lider kapattı.Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş derbisine çıkacak, Sivasspor ise Konyaspor deplasmanına konuk olacak.Kadıköy'de gol perdesi 17. dakikada açıldı.Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin golü ile maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Dusan Tadic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Sebastian Szymanski, ön direkte altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlarla buluşturdu.Sarı lacivertliler 42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Bright Osayi-Samuel'in pasıyla topla buluşan İrfan Can Kahveci, Clinton N'Jie'yi ekarte ederek ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şık vuruşuyla meşin yuvarlağı Ali Şaşal Vural'ın sağından üst köşede ağlara yolladı.50. dakikada EMS Yapı Sivasspor, Rey Manaj'ın golü ile maçta farkı bire indirdi. Samu Saiz'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Rey Manaj, dönerek karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı Dominik Livakovic'in yanından ağlara gönderdi.68'de Fenerbahçe, Alaaddin Okumuş'un kendi kalesine attığı golle maçta farkı tekrar ikiye çıkardı. Dusan Tadic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta, önce Alaaddin Okumuş'a ardından üst direğe çarpan meşin yuvarlak kale çizgisini geçti. Gol önce Alaaddin'in kendi kalesine olarak, ardından Dzeko'ya yazıldı.75'te Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golü ile maçta farkı üçe çıkardı. Dusan Tadic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko, sol çaprazdan gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ali Şaşal Vural'ın yanından uzak köşeye yolladı: 4-1.