Gine-Bissau'da darbe girişiminin ardından meclis feshedildi

Euronews'te yer alan habere göre Gine-Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo, geçen hafta darbe girişimi olduğunu açıklamasının ardından muhaliflerin ağırlıkta olduğu meclisi feshetti. Meclis Başkanı Domingos Simoes Pereira ise devlet başkanını 'anayasa darbesi yapmakla' suçladı.

Portekiz'den 1974 yılında bağımsızlığını kazanan Gine Bissau'da darbe girişimlerine bir yenisi daha eklendi.Ülkede perşembe günü Özel Kuvvetler ile Ulusal Muhafız üyeleri arasında çatışma çıkarken iki kişi hayatını kaybetti.Ulusal muhafız komutanı Albay Victor Tchongo'nun cuma günü ordu tarafından yakalanmasının ardından gerginlik sona erdi.İklim zirvesi için Dubai'de bulunan Devlet Başkanı Embalo, cumartesi günü ülkesine dönerek darbe girişimini duyurdu.Gelişmelerin ardından Başkan Embalo, meclisi feshettiğini ve gelecek milletvekili seçimleri için Anayasa'ya uygun bir tarih belirleyeceğini açıkladı.Başbakan Geraldo Joao Martins'in görevine devam edeceği ancak ülkede yaşanan şiddet olayları nedeniyle savunma ve içişleri bakanlıkları görevlerini de yürüteceği kaydedildi.1974'ten beri bir dizi darbe yaşanan ülkede aralık 2019'da beş yıllık dönem için seçilen Embalo, Şubat 2022'de darbe girişimini önlemişti.Devlet kaynaklarından çekilen 10 milyon dolarlık bir rüşvet soruşturması, muhaliflerin kontrolündeki meclis ile devlet başkanlığı arasında gerginliğe neden olmuştu.