Samanyolu Haber /Gündem / 'CIA, Z kuşağına erişmek için TikTok hesabı açmayı planlıyor' /09 Eylül 2021 15:13

'CIA, Z kuşağına erişmek için TikTok hesabı açmayı planlıyor'

Çarşamba günü yayımlanan bir raporda yer alan bilgiye göre ABD İstihbarat Servisi CIA, Z kuşağına ulaşabilmek adına bir TikTok hesabı açmayı planlıyor.

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Politico tarafından paylaşılan bir rapora göre CIA, ilginç yeni bir halkla ilişkiler kampanyasının bir parçası olarak gölgeli imajını yumuşatmak istiyor.
Aktarılan rapora göre ABD'nin istihbarat servisi, Instagram, Twitter ve Facebook hesabına ek olarak bir de TikTok hesabı açmayı planlıyor. CIA'nin buradaki hedefinin ise Z kuşağına erişmek olduğu belirtiliyor.
Politico'nun bildirdiğine göre CIA, kendisini 'uyumlu ve ılımlı' olarak göstermek için Instagram, Twitter ve Facebook da dahil olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında daha fazla takipçi ve beğeni kazanma hedefinde.
Ajansın sosyal medya ekibi başkanı Candice Bryant, CIA'nin son yıllarda 'başına bela olan' olumsuz komplo teorilerini dağıtmak için 2014'te başlayan sosyal medya varlığını artırdığını söyledi.
37 yaşındaki Bryant, "Burada daha yumuşak bir yanımız olduğunu fark etmeyen insanlar var. Seyircimiz gerçekten Amerikan halkının tamamı" dedi.
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