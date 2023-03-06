Samanyolu Haber /Gündem / Çiçek Sepeti'nden skandal satış: The Yeşil Ahşap Tablo! /06 Mart 2023 19:17

Çiçek Sepeti'nden skandal satış: The Yeşil Ahşap Tablo!

Çiçek Sepeti'nin binlerce faili meçhul cinayetlerin baş faili olan “yeşil” kod isimli Mahmut Yıldırım ve Toros logosunu taşıyan hediyelik ürün sattığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Online satış platformu Çiçek Sepeti'nin web sayfasında, 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "Beyaz Toros" ve JİTEM elamanı olan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın görüntüsünü taşıyan hediyelik ürün satıldığı ortaya çıktı.

Dünkü Bursaspor-Amedspor karşılaşmasında tribünlerde posteri açılan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ve Beyaz Toros gündemde yerini korurken, online çiçek ve hediye gönderimi hizmeti veren Çiçek Sepeti'nin web sayfasında skandal bir 'hediyelik ürünün' satıldığı ortaya çıktı. 

ciceksepeti.com isimli sitede “yeşil” kod isimli Mahmut Yıldırım ve Toros logosunu taşıyan hediyelik ürün 49.90 TL'de satılıyor.

"Mahmut Yıldırım Yeşil The Yeşil 25x18 Ahşap Tablo Mdf Poster" ismini taşıyan "hediyelik eşyanın" 69.90 TL'den indirime girdiği görülüyor.

Durumun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada #ÇiçekSepetiBoykot  paylaşımları yapılmaya da başlandı.


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