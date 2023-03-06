TOKİ duyurdu: O bölgelere inşaat yapılmayacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkım yaratan depremlerde çok sayıda yerleşim alanı yerle bir olurken 46 bini aşkın yurttaş yaşamını yitirdi.







Afet bölgelerine yeniden yapılması kararlaştırılan yerleşim yerlerine ilişkin yeni bir karar alındı.





TRT'de yer alan habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden Teknik Arama Müdürlüğü'nün (MTA) ve TOKİ'nin ortak çalışma yürüteceği kararda; TOKİ'nin konut yapmayı planladığı alanlarda diri fay hattı olup olmadığı, MTA uzmanlarınca kontrol edilecek. Uzmanların çıkardığı diri fay haritası esas alınacak.





485 DİRİ FAY HATTI BULUNUYOR

Fay hattına yakın ve riskli olduğu saptanan sahalara inşaat izni verilmeyecek. MTA'nın Türkiye genelinde çıkardığı haritada 485 diri fay olduğu belirtiliyor. Diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak kuşakta olduğu kaydediliyor.







