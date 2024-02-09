Çiftçiler başkent sokaklarında: ‘Hiçbir yere gitmiyoruz’













İtalya'da bir süredir Avrupa Birliğinin (AB) tarım politikalarını, artan maliyetleri ve sektördeki desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçilerin temsilcileri, 4 traktörle başkent Roma caddelerinde sembolik protesto geçişi yaptı.Ülkenin kuzeyinden güneyine son birkaç haftadır protestolarını sürdüren İtalyan çiftçiler, bugün itibarıyla protestolarını başkent Roma'ya taşıdı.Roma'nın kuzeyinde hafta başında traktörleriyle kamp kuran ve kent merkezinde gösteri yapmak için yetkililerle görüşen çiftçilerin temsilcileri, Roma Valiliği ve emniyet yetkilileriyle anlaşarak bu sabah başkente 4 traktörle giriş yaptı.Çiftçiler, traktörleriyle Roma'nın merkez tren garı Termini ve tarihi amfi tiyatro Kolezyum'um önünden geçerek, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) de bulunduğu Circo Massimo alanına ulaştı.Traktörlerin geçişi sırasında bazı Romalıların alkışlarla sembolik protestoya destek verdiği görüldü.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan çiftçilerin temsilcisi Salvatore Fais, bu akşam Roma'nın çevre yolunda traktörleriyle bir konvoy yapmak için çalıştıkları bilgisini verdi.Fais, Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida ile resmi görüşme yapma beklentilerini dile getirerek şunları söyledi:"Bekliyoruz. Bakalım önümüzdeki birkaç gün içinde ne sonuç çıkacak. Bu sembolik bir protesto. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi; biz vandal olmadığımız için Romalılara saygı duymak istedik. Gösterimiz, tamamen barışçıldı. Başka grupların araya karışmasından, siyasi ya da başka amaçları olan grupların müdahalesinden kaçınmak için bu şekilde yaptık. Herhangi bir bayrak olmadan birlik içinde bir sinyal verdiğimiz için mutluyuz."Fais, istedikleri sonucu elde edene kadar başkentten ayrılmayacaklarını vurgulayarak, "Masayı kabul ediyoruz. Vaatleri değil ama resmi yanıtları kabul edeceğiz. Bunlar olmazsa hiçbir yere gitmiyoruz. Hükümetle görüşmeyi, sözler değil, gerçek yanıtlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Bu arada, çiftçilerin akşam saatlerinde Roma çevre yolunda bir konvoy yapması bekleniyor.Diğer taraftan, kuzeydeki bir grup çiftçi de ülkenin en eski müzik festivali olan Sanremo Müzik Festivali'nde sahneye çıkarak seslerini duyurmak istiyor. Çiftçilerin Sanremo’ya giderek, festival yönetimiyle görüşmeleri de sürüyor.Öte yandan, İtalyan basınında yer alan haberlerde de başbakanlıkta çiftçilerin temsilcileri ile Başbakan Giorgia Meloni ve Tarım Bakanı Lollobrigida arasında bir görüşmenin yapıldığı belirtildi.Başbakan Meloni, 7 Şubat'taki bir etkinlikte, çiftçilerin protestosuna ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet olarak AB'den İtalya'ya Kovid-19 salgını sonrasında ekonomide toparlanma için ayrılan fonun kullanımında tarıma daha fazla kaynak ayrılması için AB ile müzakere ettiğini, böylece protestolardan çok daha önce çiftçilerin yararına adım attıklarını söylemişti.Meloni, 1 Şubat'taki AB Liderler Zirvesi'nin ardından Brüksel'de yaptığı açıklamada da AB'nin tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini ifade etmişti.