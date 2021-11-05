Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

Evrensel'de yer alan habere göre Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Burada ise tutuklandı. Fatih Aydın'ın ifadesinde söz konusu oyunun ve şirketin yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını, sadece maaş karşılığı şirkette getir-götür işi yaptığını ve kardeşiyle ilişkilerinin çok iyi olmadığını söylediği öğrenildi.





Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Aydın, Barodan atanan avukatı eşliğinde 11.30 sıralarında savcılıkta ifade vermeye başladı. Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 5 saat sürdü.





HAKKINDA SORUŞTURMALAR BAŞLAYINCA GERİ DÖNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ





Fatih Aydın'ın savcılık ifadesinde Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu ve şirketinde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını, sadece şarküteride maaş karşılığı görevi olduğunu söylediği öğrenildi. Fatih Aydın, işlerin gelişmesinden sonra Mehmet Aydın'ın kendisine yurt dışında daha çok para kazanmayı teklif ettiğini, bu sebeple yurt dışına çıktığını ve hakkında soruşturmalar başlayınca da Türkiye'ye geri dönmediğini beyan ettiğini öğrenildi.





ŞİRKETTE ÖNEMLİ BİR GÖREVİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ





Fatih Aydın'ın ifadesinde kardeşi Mehmet Aydın'la çok iyi ilişkilerinin olmadığını, kardeşinin formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını ve şirkette önemli bir görev vermediğini öne sürdüğü bilgisi edinildi. Fatih Aydın şirkette maaş karşılığı getir-götür işlerini de yaptığını kaydederek şirketteki etkili isimlerin başkaları olduğunu söyledi.





TUTUKLANDI





Aydın ifade vermesinin ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.





Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.





Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirilmişti.





DAVANIN GEÇMİŞİ





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Çiftlik Bank dolandırıcılığı iddiasına ilişkin 3 farklı iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamelerde toplamda 4 bin 449 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Açılan davalarda kamuoyunda ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi sanık sıfatıyla yer aldı.





İddianamelerde söz konusu 18 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 25 bin 39 yıldan 83 bin 446’şar yıla kadar cezalandırılması isteniyor.





Söz konusu 3 dava Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ederken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 104 yeni mağdurun çıkması üzerine Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında yeni bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.