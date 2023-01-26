Cihan Paçacı, İyi Parti’deki görevinden istifa etti

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya verdiği röportaj nedeniyle eleştirilen Cihan Paçacı İyi Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti.

Paçacı'nın 6'lı Masa toplantısı olduğu dakikalarda genel merkezi terk ettiğini duyurdu.

Paçacı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum.

Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan,

Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi,

Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla;

İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Paçacı ne demişti?





HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Aday tartışmalarını değerlendiren Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var" ifadelerini kullandı.