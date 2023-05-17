Samanyolu Haber /Gündem / Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kişi kayıp /17 Mayıs 2023 10:10

Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kişi kayıp

Hint Okyanusu'nda alabora olan Çin bandralı balıkçı teknesindeki 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli toplam 39 kişilik mürettebattan haber alınamıyor.

SHABER3.COM

Çin bandralı balıkçı gemisinin dün öğleden sonra Hint Okyanusu'nda alabora olduğu bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, gemideki 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli toplam 39 kişilik mürettebattan haber alınamıyor.

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde kayıtlı "Lupenglaiyuanyu 8" adlı geminin nerede olduğu henüz bilinmezken arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler Sahil Güvenliği de yaptığı açıklamada, durumu yakından izlediklerini ve Çin'in Manila Büyükelçiliği ile temasta olduklarını, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son görüldüğü bölgenin çevresine sevk edildiğini kaydetti.

Bölgedeki en büyük balıkçı filosuna sahip olan Çin'de, Sahil Güvenlik birimleri tarafından zaman zaman destek gücü olarak kullanılan balıkçı gemileri açık denizlerde uzun zaman geçiriyor.
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