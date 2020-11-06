Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin daha yavaş büyüyecek /06 Kasım 2020 14:03

Çin daha yavaş büyüyecek

Çin geçen hafta gerçekleştirdiği Komünist Partisi Merkez Komitesi toplantısında önümüzdeki 15 yılda daha yavaş bir büyüme olacağının işaretlerini verdi.

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yıllık ortalama yüzde 5’ten daha az büyüme olabileceğine dair işaretler veriyor. Yüzde 5 altında kalacak büyüme Son 30 yıla ait eğilimin hayli altında.

Başkan Xi geçen hafta gerçekleştirilen Komünist Parti Merkez Komitesi toplantısında ekonominin 2035 yılına kadar ikiye katlanabileceğini belirtti. İktisatçıların çeşitli tahminlerine göre, bu da yıllık yüzde 4,7-5 aralığında bir büyümeye işaret ediyor.

BEŞ YILLIK BİR PLAN ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Çinli lider partinin üst düzey karar alıcılarıyla gerçekleştirdiği ve gazetecilere kapalı toplantıda Çin’in önümüzdeki beş ve on beş yıllık planları müzakere edildi. 

Yetkililer herhangi bir büyüme rakamı hedefi açıklamazken ekonomik planlama ajansı beş yıllık bir plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın haberine göre ise yetkililer yıllık yüzde 5 gibi bir büyüme rakamı hedefliyorlar.

Hong Kong’daki Standard Chartered Bank Çin baş iktisatçısı Ding Shuang, 2021 yılında ekonominin yüzde 8 büyüdüğünü esas alarak gelecek on beş yıl boyunca ortalama yüzde 4,8’lik bir büyüme olacağını tahmin ediyor.

BÜYÜME ORANLARI KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

“Bu hedefin bir bağlayıcılığı bulunmazken bu tarz büyük ölçekli planlar iş dünyasının karar alma ve politika yapma süreci için gerekli.” diyen Shuang, kendi tahmininin Çin’in potansiyel büyümesindeki kademeli düşüş beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.

Plan ulusal meclis tarafından kabul edildiğinde Çin’in daha detaylı hedefleri açıklayacağı düşünülüyor, parlamento oylamasının ise 2021 yılı mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor.
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