Samanyolu Haber /Ekonomi / Bıden faktörü... Döviz resmen patladı! /06 Kasım 2020 13:58

Bıden faktörü... Döviz resmen patladı!

ABD'de başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlığa yaklaşmasıyla TL de döviz karşısında ağır kayıplar yaşıyor.

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Piyasaların gözü ABD'deki seçim sonuçlarında. Dolar/TL gün içinde 8.5587 TL'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. Euro'da da yeni rekor geldi. 9.95 TL'den açılan euro kuru öğle saatlerinde 10.1509 TL'ye kadar yükseldi. Sterlin ise 11.2381 TL'den işlem gördü. 

FITCH: ÖNLEMLER YETERSİZ

Bu arada kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, son haftalarda hızlanan para politikasını sıkılaştırma hamlelerinin, TL'deki değer kaybını tersine çevirmek için yetersiz olduğunu belirtti. Fitch'in Türkiye'den sorumlu ülke notları direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin attığı adımların TL'deki değer kaybını tersine çevirmek için yeterli olmadığını söyledi. Winslow, döviz rezervleri ve dış finansman koşullarının ise ağustostaki görünüm indiriminden beri daha fazla bozulmamış olsa da kredi notunun zayıf noktaları olduğunu belirtti.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Winslow, tarihi dip seviyeleri gören TL'de, yüksek enflasyon ve azalan döviz rezervlerinin baskısının artması halinde yıl sonuna kadar politika faizinde artırım ihtimalinin 'belirgin derecede' yükseleceğini ifade etti. 
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