Samanyolu Haber /Ekonomi / Sipariş iptalleri peş peşe... /06 Kasım 2020 13:34

Sipariş iptalleri peş peşe...

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Almanya'dan Fransa'ya, İngiltere'den İtalya'ya pek çok ülkede karantina tedbirlerinin artırılması sebebiyle Türkiye'de hazır giyim firmaları sipariş iptalleri ile karşı karşıya.

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Hazır giyim sektöründe sipariş iptalleri hızlandı. Sektör temsilcileri, en büyük alım grupları arasında yer alan İspanyol Inditeks ve Alman C&A gibi şirketlerin Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle siparişleri iptal etmeye başladığını kaydetti.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş bünyesinde Zara, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Zara Home gibi markaları bulunduran İspanyol Inditex’in sektörde oyun kurucu özelliği bulunduğuna dikkati çekti. 

Ege Bölgesi’nde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yaklaşık yüzde 20’sinin Inditex'e mal sattığını söyledi. Sertbaş, “Salgın ilk başladığında Zara, siparişlerini verdiği ürünleri almayacağını belirtmiş, yeni siparişleri de iptal etmişti. Onu diğer gruplar takip etti.” diye konuştu. 

LC WAİKİKİ’DE ALIM MİKTARINI AZALTTI

Biray Kumaş Genel Müdürü Gökmen Aydınlı da Alman menşeili C&A ile benzer bir durum yaşadıklarını bildirdi. 

Ekim ayına kadar yabancı firmaların sürekli fiyat istediğini belirten Aydınlı, “Banana Republic, Lacoste gibi daha önce genellikle Uzakdoğu’dan alım yapan gruplar alımlarını Türkiye’ye yönlendirmişti. Ancak son haftalarda bir durgunluk var. Almanya menşeili bir marka ile büyük montanlı bir anlaşmada son safhaya gelmiştik, ancak anlaşma artan ikinci dalga endişesi ile askıya alındı. Yılbaşında yeniden görüşelim dediler.” şeklinde konuştu. 

Aydınlı, Alman C&A’ın da alımlarını erteleyen gruplar arasında yer aldığını aktardı.

Hazır giyim sektörünün bu yıl dünyada yüzde 35 küçülmesinin beklendiğini aktaran Aydınlı, “Türkiye’de iç piyasa geçen yılın yüzde 30’a yakın gerisinde.” dedi. 

Aydınlı, en büyük alım grupları arasında yer alan LC Waikiki’nin de Türkiye’de alımlarını azalttığı bilgisini paylaştı.

“İPTALLER ARTMAZSA GEÇEN YILI YAKALARIZ”

Türkiye Odalar ve Borsalar Meclisi Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat da Avrupa Birliği'ndeki (AB) kapanmaların sektörde endişeye yol açtığını söyledi. 

Dünya'ya mülakat veren Fayat, “Şu an çok sert bir hareket yok. Ancak endişe var. Avrupa’da salgının seyri, sipariş iptal ve ertelemelerini belirleyecek.” dedi. 
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