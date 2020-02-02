Samanyolu Haber /Dünya / Çin dışında koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası /02 Şubat 2020 19:17

Çin dışında koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılma eğilimi devam eden koronavirüs sebebiyle Çin dışında ilk ölüm vakasının Filipinler'de yaşandığı ifade edildi.

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Filipinler'de yeni koronavirüs nedeniyle bir Çin vatandaşı yaşamını yitirdi. Ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Filipinler'deki yeni koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.
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