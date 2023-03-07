Çin Dışişleri Bakanı: ‘ABD ve Çin kaçınılmaz bir çatışmaya doğru ilerliyor’

TR724'ün haberine göre, 30 Aralık’ta bakan olarak atanmasının ardından ilk kez Salı günü basının karşısına geçen Gang, Çin’in önümüzdeki yıllardaki dış politika gündemini özetledi.
Gang, Washington’u Tayvan politikası ve balon olayı nedeniyle eleştirirken, Pekin’in Rusya ile ilişkilerini övdü. Bakan, Çin’in Rusya ile ilişkilerini bir güç ve istikrar feneri, ABD ve müttefiklerini ise bir gerilim ve çatışma kaynağı olarak sundu.
Gang, “ABD frene basmayıp yanlış yolda hızla ilerlemeye devam ederse, hiçbir korkuluk yoldan çıkmayı engelleyemez ve mutlaka çatışma ve karşı karşıya gelme olacak” ifadelerini kullandı. Gang ilişkilerin kötüleşmesinden ABD’yi sorumlu tuttu ve özellikle balon olayının yanı sıra Tayvan ve Ukrayna savaşıyla ilgili gerginliklere atıfta bulundu.
Bakan, ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunurken Çin’in Tayvan üzerindeki hak iddiasını savunmamasının yanı sıra Tayvan’ı silahlandırırken Çin’i Rusya’yı silahlandırmayı düşünmekle suçlayarak ikiyüzlü davrandığını öne sürdü.
Çin lideri Xi Jinping de Pazartesi günü siyasi delegelere benzer tonda bir konuşma yaptı.
Jinping, “ABD’nin başını çektiği Batılı ülkeler Çin’e karşı çok yönlü bir çevreleme, kuşatma ve baskı uyguladılar ve bu da ülkemizin kalkınmasına eşi benzeri görülmemiş ciddi zorluklar getirdi” dedi.
5 Mart’ta Pekin’de toplanan Ulusal Halk Kongresi’ne ülkenin dört bir tarafından 3 bin kadar delege ve Çin Komünist Partisi’nin önde gelen isimleri katılıyor. 9 gün sürecek Kongre’de ülkenin temel politikaları belirleniyor.
2013’ten beri Çin’in başında bulunan Xi Jinping Kongre’de üçüncü bir 5 yıl için seçilecek.
Dünkü Kongre oturumunda, Çin’in askeri bütçesini yüzde 7 artırma kararının alındığı duyurulmuştu.