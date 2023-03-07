Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

Yurtdışından Gelen Yardım Kolileri Değiştiriliyor



AKP eski milletvekili Abdurrahman Kurt, “Soru şu, Barzani Vakfı tarafından depremzedelere gönderilen yardım kolileri kimin tarafından kutuları değiştirilerek el konuyor.” sorusuna Silopi Kaymakamlığı, 'kendileri tarafından değiştirildiği' cevabını verdi.







Daha öncede de yurtdışında gelen yardım kolileri, AKP ve AFAD tarafından 'sahiplenilerek(!)' üstündeki logolar değiştirilirmişti.





Hatta BM'nin yolladığı çadırlara AFAD logosu yapıştırılmak istenince kriz çıkmıştı.





Yardımlarla ilgili rezaletler başta Alman medyası olkam üzere pek çok ulaslar arası kanal, gazete ve intrernet sitesinde yer almıştı.

