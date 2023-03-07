Samanyolu Haber /Gündem / Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti /07 Mart 2023 22:35

Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

AKP eski milletvekili Abdurrahman Kurt, “Soru şu, Barzani Vakfı tarafından depremzedelere gönderilen yardım kolileri kimin tarafından kutuları değiştirilerek el konuyor.” sorusunu Silopi Kaymakamı Cihat Koç cevapladı ve rezaleti sahiplendi. 'kolileri biz değiştiriyoruz'

Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

Yurtdışından Gelen Yardım Kolileri Değiştiriliyor

AKP eski milletvekili Abdurrahman Kurt, “Soru şu, Barzani Vakfı tarafından depremzedelere gönderilen yardım kolileri kimin tarafından kutuları değiştirilerek el konuyor.” sorusuna Silopi Kaymakamlığı, 'kendileri tarafından değiştirildiği' cevabını verdi.

Daha öncede de yurtdışında gelen yardım kolileri, AKP ve AFAD tarafından 'sahiplenilerek(!)' üstündeki logolar değiştirilirmişti.

Hatta BM'nin yolladığı çadırlara AFAD logosu yapıştırılmak istenince kriz çıkmıştı.

Yardımlarla ilgili rezaletler başta Alman medyası olkam üzere pek çok ulaslar arası kanal, gazete ve intrernet sitesinde yer almıştı.
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