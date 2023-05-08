Çin’e yaptırımlar geliyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





AB'ye göre Çinli bazı firmalar, Rusya'ya silah yapımında kullanılabilecek bileşenler sağlıyor. Bu nedenle 11 ci yaptırım paketinde Çin’den 7 firma bulunuyor.







Ayrıca Avrupa Birliği’nin yeni hazıladığı 11’inci yaptırım paketinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki ve Ermenistan'dan bir şirketi kapsıyor. Yaptırım listesine İran firmaları da alınabilir.





Bunlar arasında Çin'den 3HC Semiconductors ve King-Pai Technology ve Hong Kong'dan beş firma yer alıyor: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry ve Alpha Trading Investments. Hepsi yarı iletkenler, mikroçipler ve elektroniklerin geliştirilmesiyle uğraşıyor.





Avrupa Komisyonu, 3HC'yi ABD mallarının tedariki üzerindeki ihracat kontrollerini aşmaya çalışmakla suçluyor.





Belgede listelenen şirketlerden bazıları halihazırda ABD yaptırımları altında.





Brüksel, Çin’den Rusya'ya silah transferine dair bir kanıt görmediği için şimdiye kadar Çin'e karşı yaptırımlardan kaçınmıştı. Avrupa Birliği, 11. yaptırım paketinde, Rusya karşıtı yaptırımları aşma olasılıklarını kapatmaya odaklandı.





Basında çıkan haberlere göre AB, birçok malın Rusya üzerinden geçişine yönelik yasağı da genişletmeyi planlıyor.