Samanyolu Haber /Gündem / Çin’e yaptırımlar geliyor /08 Mayıs 2023 12:32

Çin’e yaptırımlar geliyor

AB, Rusya'ya mal teslimatı yapan Çinli şirketlere de yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

AB'ye göre Çinli bazı firmalar, Rusya'ya silah yapımında kullanılabilecek bileşenler sağlıyor. Bu nedenle 11 ci yaptırım paketinde Çin’den 7 firma bulunuyor.

Ayrıca Avrupa Birliği’nin yeni hazıladığı 11’inci yaptırım paketinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki ve Ermenistan'dan bir şirketi kapsıyor. Yaptırım listesine İran firmaları da alınabilir.

Bunlar arasında Çin'den 3HC Semiconductors ve King-Pai Technology ve Hong Kong'dan beş firma yer alıyor: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry ve Alpha Trading Investments. Hepsi yarı iletkenler, mikroçipler ve elektroniklerin geliştirilmesiyle uğraşıyor.

Avrupa Komisyonu, 3HC'yi ABD mallarının tedariki üzerindeki ihracat kontrollerini aşmaya çalışmakla suçluyor.

Belgede listelenen şirketlerden bazıları halihazırda ABD yaptırımları altında.

Brüksel, Çin’den Rusya'ya silah transferine dair bir kanıt görmediği için şimdiye kadar Çin'e karşı yaptırımlardan kaçınmıştı. Avrupa Birliği, 11. yaptırım paketinde, Rusya karşıtı yaptırımları aşma olasılıklarını kapatmaya odaklandı.

Basında çıkan haberlere göre AB, birçok malın Rusya üzerinden geçişine yönelik yasağı da genişletmeyi planlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin’e yaptırımlar geliyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:37:11