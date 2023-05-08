Samanyolu Haber /Gündem / ABD ve Kanada'da oy verme işlemi tamamlandı: Sandıkları THY taşıyacak, YSK'ye teslim edecek /08 Mayıs 2023 12:19

ABD ve Kanada'da oy verme işlemi tamamlandı: Sandıkları THY taşıyacak, YSK'ye teslim edecek

ABD ve Kanada'da bulunan sandıkların kapanmasıyla Kuzey Amerika'daki oy verme işlemi tamamlandı.

SHABER3.COM

ABD'de, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında Türk vatandaşları 9 gün boyunca oy kullandı.

New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde bu yıl ilk defa, Türkevi'nin dışında New Jersey ve Long Island'da 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde ilave sandık merkezleri açıldı.

New York'taki Başkonsolosluk binasına gelemeyen yurttaşlar için kurulan ilave sandık merkezlerinde yoğun ilgiden dolayı uzun kuyruklar oluştu.

Pusulalar THY ile taşınacak
Oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konulan oy pusulaları, Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.

YSK verilerine göre, 134 bin 246 kayıtlı seçmen bulunan ABD'de, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tura kalması halinde, belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta yeniden sandıklar kurulacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD ve Kanada'da oy verme işlemi tamamlandı: Sandıkları... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:35:26