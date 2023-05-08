ABD ve Kanada'da oy verme işlemi tamamlandı: Sandıkları THY taşıyacak, YSK'ye teslim edecek

ABD'de, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında Türk vatandaşları 9 gün boyunca oy kullandı.





New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde bu yıl ilk defa, Türkevi'nin dışında New Jersey ve Long Island'da 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde ilave sandık merkezleri açıldı.





New York'taki Başkonsolosluk binasına gelemeyen yurttaşlar için kurulan ilave sandık merkezlerinde yoğun ilgiden dolayı uzun kuyruklar oluştu.





Pusulalar THY ile taşınacak

Oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konulan oy pusulaları, Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.





YSK verilerine göre, 134 bin 246 kayıtlı seçmen bulunan ABD'de, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tura kalması halinde, belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta yeniden sandıklar kurulacak.