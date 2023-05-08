Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi gerçekleşti









Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yermak, karşılıklı anlaşma ile 45 askerin esir takası gerçekleştiğini ve artık söz konusu olan askerlerin özgürlüğe kavuştuğunu duyurdu.





Özgür bırakılanlar içinde 3 sivil kadın esir de bulunuyor. Bunlarla birlikte toplam 48 esir özgürlüğüne kavuşmuş oluyor.





Yermak'ın Telegram adresinden duyurduğu bilgiye göre 35 er ve 10 subay Rusya tarafından serbest bırakıldı. Geri dönenler arasında üç kadın da var.





Ukrayna tarafı ise bunların karşılığında bir yıldan fazladır Ukrayna’da esir tutulan 3 Rus pilotu serbest bıraktı. Esir değişimi müzakereleri sonucu pilotlar Rusya’ya iade edildi.





Rusya Savunma Bakanlığı’da Ukrayna’da esir tutulan 3 Rus pilotun ülkeye geri döndüklerini duyurdu. Açıklamada, “zorlu müzakereler sonucunda Ukrayna’nın Kiev bölgesinde kontrol altında tutulan 3 Rus pilot ülkeye geri geldiler” denildi.