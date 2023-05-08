Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi gerçekleşti /08 Mayıs 2023 12:12

Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi gerçekleşti

Ukrayna ile Rusya arasında yine bir esir değişimi gerçekleştirdi

SHABER3.COM



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yermak, karşılıklı anlaşma ile 45 askerin esir takası gerçekleştiğini ve artık söz konusu olan askerlerin özgürlüğe kavuştuğunu duyurdu. 

Özgür bırakılanlar içinde 3 sivil kadın esir de bulunuyor. Bunlarla birlikte toplam 48 esir özgürlüğüne kavuşmuş oluyor. 

Yermak'ın Telegram adresinden duyurduğu bilgiye göre 35 er ve 10 subay Rusya tarafından serbest bırakıldı. Geri dönenler arasında üç kadın da var.

Ukrayna tarafı ise bunların karşılığında bir yıldan fazladır Ukrayna’da esir tutulan 3 Rus pilotu serbest bıraktı. Esir değişimi müzakereleri sonucu pilotlar Rusya’ya iade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’da Ukrayna’da esir tutulan 3 Rus pilotun ülkeye geri döndüklerini duyurdu. Açıklamada, “zorlu müzakereler sonucunda Ukrayna’nın Kiev bölgesinde kontrol altında tutulan 3 Rus pilot ülkeye geri geldiler” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi gerçekleşti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:35:39