ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'ekonomik felaket' uyarısı









Janet Yellen, federal hükümetin borçlanma miktarını artıramaması durumunda ABD'nin Haziran başında nakitsiz kalabileceğini söyledi.





Yellen böyle bir durumda hükümetin maaşlar ve sosyal yardımları ödeyemeyeceğini ve diğer kalemlere ödeme yapamacağını belirterek "Bunu yapmak Kongre'nin işi. Başaramazlarsa kendi elimizle bir ekonomik ve finansal felaket yaşayacağız" dedi.





Borç tavanı ya da borç limiti, ABD hükümetinin borçlanabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.





Dün akşam ABC News Televizyonu'nun sorularını yanıtlayan Yellen, borç tavanı müzakerelerinin "Amerikan halkının başına silah dayayarak yapılmaması gerektiğini" söyledi ve "Ama uzlaşma için zaman daralıyor" dedi.



