Samanyolu Haber /Dünya / Çin ile o ülke arasında yeni bir anlaşma imzalandı /20 Nisan 2022 20:56

Çin ile o ülke arasında yeni bir anlaşma imzalandı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dünyadaki politik dengeleri değiştirirken, ülkeler de yeni anlaşma ve arayışlarla yeni düzendeki yerlerini almaya devam ediyor. Bu süreçte Çin ile Solomon adaları arasında da bir anlaşma imzalandığı aktarıldı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte değişen dengeler yeni gelişmeleri beraberinde getirirken bu süreçte Çin ile Solomon adaları arasında da bir anlaşma imzalandığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Çin’in Okyanusya ülkesi Solomon Adaları ile savaş gemilerinin limanları kullanmasına ve adalarda donanma üssü kurmasına olanak sağlayacağı öne sürülen güvenlik paktı imzaladığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada anlaşmanın içeriğine dair detaylı bilgi vermedi ancak “Tarafların sosyal düzenin sağlanması, insan yaşamının ve mülkiyetin güvenliğinin korunması, insani yardım ve doğal afetlerle mücadele alanlarında iş birliği ile Solomon Adaları’nın kendi güvenliğini sağlama kapasitesini arttırmayı hedeflediğini” ifade etti.

BELGE GEÇEN AY SIZMIŞTI

Geçen ay, anlaşmanın taslağı olduğu iddia edilen bir belge, Solomon Adaları’nda muhalefet tarafından internette yayımlanmıştı. Belgede, anlaşmanın Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmal ve geçiş yapabileceği belirtilmişti. Belgede ayrıca Solomon Adaları’nın sosyal düzeni, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin’den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer kanun koruyucu ve askeri güç talep edebileceği kaydedilmişti. Avustralya’nın yaklaşık 3 bin kilometre açığındaki 900’den fazla irili ufaklı adadan oluşan takımada ülkesinin Güney Pasifik’te önemli bir stratejik konumu bulunuyor.
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