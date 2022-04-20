Meral Akşener'den 'sandık' açıklaması

Seçim süreci devam ederken, parti liderlerinden de yeni seçim açıklamaları gelmeye devam ediyor.





Bu kapsamda açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Getir sandığı, kararı milletimiz versin. Hedef nasıl olurmuş, vizyon nasıl olurmuş, sana sandıkta öğretelim." ifadelerini kullandı.







Evrensel'de yer alan haber göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Madem hâlâ, anlatacak masalların, hayali hedeflerin, yalandan da bir vizyonun var; o zaman, hodri meydan! Getir sandığı, kararı milletimiz versin. Hedef nasıl olurmuş, vizyon nasıl olurmuş, sana sandıkta öğretelim" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Madem hâlâ, anlatacak masalların, hayali hedeflerin, yalandan da bir vizyonun var; o zaman, hodri meydan! Getir sandığı, kararı milletimiz versin. Hedef nasıl olurmuş, vizyon nasıl olurmuş, sana sandıkta öğretelim" dedi.

"Enflasyon, son 20 yılın zirvesini gördü. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisi, elinde patladı. 'Türkiye Ekonomi Modeli' dedikleri, sözüm ona model de tüm bunların üzerine tüy dikti. Hal böyle olunca da bay Kriz’in, hisseli harikalar kumpanyasına, artık inanan kalmadı. İşte o nedenle de baktı olmuyor, artık dikkati geleceğe çevirmeye başladı. 2023’e 8 ay kalmış, ama bu arkadaş, 20 yılda yapamadıklarını, 8 ayda yapacaklarını iddia etmeye başladı. Yetmedi; 2053’ten bahsetti. Yetmedi; 2071’den bahsetti. Yakında kahve falı da bakmaya başlarsa, şaşırmayın.""Milletimiz bugün tane ile domates alıyor bay Kriz, 2053'te lojistiğimiz harika olacak diyor. Milletimiz bugün arabasına mazot alamıyor bay kriz 2053'te ulaştırma muhteşem olacak diyor. Milletimiz bugün temel gıda maddelerine bile erişemiyor bay kriz 2071 olağanüstü olacak diyor. Şu ciddiyetsizliğe bakar mısınız! Muhterem, yahu bugün ne olacak? Masal anlatmayı bırak biraz da ondan bahset.""Bay Kriz, bu vaatlerinden birini yaptı. 'Anayasayı değiştireceğim' demişti. El-hak değiştirdi. Kendini başkan, bu ucube sistemi de, Türkiye’nin başına bela etti""Yandaş olmayan basına, para cezaları iktidarı eleştiren gazetecilere tweet atan 20 yaşındaki gençlere hapishane yolları gösteriliyor."