Samanyolu Haber /Dünya / Çin’in komşusu Kazakistan’da alarma geçti! /17 Haziran 2020 21:00

Çin’in komşusu Kazakistan’da alarma geçti!

Kazakistan'ın Başkenti Nur-Sultan'da yeniden yükselişe geçen Covid-19 vakaları ülkeyi alarma geçirdi. Parlamentonun alt kanadı sözcüsünün de kendini karantinaya aldığını açıklaması endişeleri artırdı.

SHABER3.COM

Çin ile komşu olan Orta Asya ülkesi Kazakistan’da Covid-19 vakaları yükselişe geçti.Parlamentonun alt kanadında da bazı üyelerin kendilerini karantinaya aldığını açıklaması sonrası özellikle başkent Nur-Sultan’da alarm verildi.

Devlet Başkanı Kasım Tokayev, yeniden görülmeye başlayan vakaların ülke çapında tam uygulanmayan sosyal mesafe kurallarına dayandığını öne sürdü.

Hükümetin her şeyi kontrol altında tuttuğunu ifade eden Tokayev, “Hükümet yarın geniş çaplı test uygulaması dahil bir dizi yeni tedbir açıklayacak” dedi.

SAĞLIK BAKANI POZİTİF ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Parlamentonun alt kandı sözcüsü Nurlan Nigmatulin, Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov’u ziyaret etmişti.

Bakanın testinin pozitif çıkması sonrası Sözcü Nigmatulin kendini karantinaya aldığını duyurudu.

Başkent Nur-Sultan’ın Sağlık Departman Başkanı Saule Kisikova ise özellikle başkentte artan vakalar sonrası bazı hastanelerin Covid-19 hastanesi olarak dönüştürüldüğünü ifade etti.

ÜLKEDEKİ SON DURUM

Yaklaşık 19 milyon nüfusu olduğu bilinen Kazakistan’da bugüne kadar 15 bin 500 civarında pozitif vaka tespit edildi.Ülkede 88 kişinin de Covid-19 nedeniyle öldüğü duyuruldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin’in komşusu Kazakistan’da alarma geçti! Sonraki Haber >>

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:34:18