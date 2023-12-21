Samanyolu Haber /Gündem / Cinayet suçundan 48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı /21 Aralık 2023 13:09

Cinayet suçundan 48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 1974'te işlenen bir cinayet nedeniyle 48 yıl, 1 ay, 18 gün hapis yatan 71 yaşındaki Glynn Simmons'ın esasında suçsuz olduğu tespit edildi. Simmons, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre cezaevinde kalan kişi oldu.

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ABD’de 70 yaşındaki Glynn Simmons, National Registry of Exonerations listesine göre, ülkede en uzun “haksız cezayı çeken” kişi oldu: 48 yıl, 1 ay, 18 gün.

22 yaşında hapse giren Simmons, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında davasıyla ilgili “Bu, dayanıklılık ve azim konusunda bir ders. Kimsenin size bunun olamayacağını söylemesine izin vermeyin, çünkü gerçekten olabilir” dedi.

Soygundaki cinayetten mahkum edildi

Oklahoma eyaletinde, 1975 yılındaki bir içki dükkanı soygununda, çalışanlardan Carolyn Sue Rogers’ın öldürülmesiyle ilgili “kasten cinayet” suçlamasıyla önce ölüm cezasına ardından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Savcılar, suçlamayı, olayda yaralanan bir görgü tanığının teşhisine dayandırdı ancak görgü tanığının ifadelerinin çeliştiği ortaya çıktı.

Ny Times’tan Jesus Jiménez’in haberine göre, savcılar, Salı günü, Simmons'ın 1975'te işlemediği bir cinayetten dolayı mahkum edilmesinin ardından aklandığını açıkladı.



İhlalleri savcı tespit etti

Simmons, Oklahoma Bölge Bölge Mahkemesi Yargıcı Amy Palumbo'nun verdiği kararla “masum” ilan edildi, suçu işleyenin o olmadığını açıkladılar.

Simmons, davasını inceleyen Oklahoma Bölge Savcısı Vicki Zemp Behenna'nın talebi üzerine mahkemenin verdiği kararla Temmuz ayında kefaletle serbest bırakılmıştı.

Savcı Behenna, Simmons'ın davasındaki önemli delillerin savunma avukatlarına teslim edilmediğini, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini tespit etmişti.

Tazminat ve dava

Glynn Simmons'ın avukatı Joe Norwood, Salı günü verilen kararın Bay Simmons'a 175 bin dolara kadar tazminat almasının önünü açtığını ve kendisine federal bir dava açma fırsatı verdiğini söyledi.

Avukat Norwood, yakın zamanda kanser teşhisi konan Simmons'ın büyük ölçüde çevrimiçi kitlesel fonlama platformu aracılığıyla yapılan bağışlarla geçindiğini söyledi, “Bir iş deneyimi edinmekten, kendisini finansal olarak güvence altına alabileceği bir kariyere sahip olmaktan mahrum bırakıldı, bütün bunlar ondan alındı” dedi.
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