Hizmet Gönüllülerinden barış ve diyalog için Noel yemeği

Hristiyan dünyasının içerisinde bulunduğu Noel ayını, dinler ve kültürlerarası diyaloğu pekiştirmek için fırsat bilen Belçika’nın Limburg bölgesindeki hizmet gönüllüleri, geniş katılımlı bir Noel yemeği düzenledi. Platform B Derneği’nin düzenlediği yemekli buluşmaya, yaklaşık 200 misafir katıldı. Davetliler müzik, yemek ve eğlence dolu bir gecenin tadını çıkardı. Program, katolikler ve müslümanlardan oluşan 3 ayrı koronun sırayla seslendirdiği ilahilerle renklendirildi.





Açılış konuşmasını yapan Platform B başkanı Bahattin Koçak, "Bu gece benzersiz bir etkinlik; hem Müslüman hem de Hıristiyan herkes Noel atmosferinden kendi tarzında keyif alıyor. Burada vurgulamak istediğimiz fikir dinler ve özellikle insanlararası diyalogdur. Bir Noel yemeği, insanları bir araya getirmek için harika bir fırsattır. Barışa olan ihtiyaç büyük, burada bulunan insanlar da da barışa katkı sağlamak için güçlü bir irade var" ifadelerini kullandı.





‘MÜSLÜMAN DOSTLARIMIZ BİZE GERÇEK NOEL RUHUNU HATIRLATTI’





Programa katılan Batı Limburg bölgesi başpapazı Thieu Plessers’te, bu birleştirici akşamdan etkilenenlerden biri olduğunu şöyle ifade etti: "Dinler arası diyalog önemli, el ele verelim çünkü barış söz konusu. Hep birlikte bu salonda barış mesajını verdiğimiz için mutluyum, çünkü barışı özledik. Platform B ve buradaki müslüman dostlarımız, Noel yemegi düzenleyerek, bizim gitgide unuttuğumuz gerçek Noel ruhunu tekrar hissetmemizi sağladılar. Onlara çok müteşekkirim"





Diyalog programına katılan Beringen Belediyesi encümenlerinden Ann-Sofie Oversteyn, An Moons, Werner Janssen, Thijs Lemmens ve Jessie Deweyer birer konuşma yaparak, benzer programlarının artmasını umduklarını ifade etti.





ÜÇ AYRI KORODAN MÜZİKAL ŞÖLEN





Belçikalı bayanlardan oluşan Feel Good korosu, Müslümanlardan oluşan Grup Yankı ve Müslüman çocuk korosu bu güzel akşamı müzikal açıdan renklendirdi. Noel yemeğinin kapanışı ise, protestan kilisesi mensuplarından Nijeryalı Martin Oluwadiran’ın samimi sözleri ve sonrasında bütün salonu ayağa kaldırarak topluca barış şarkısı söyletmesi oldu. Babası katolik bir papaz, amcası bir camii imamı, kız kardeşi ve yeğenleri müslüman olan OLuwadiran, kendi ailesi içerisindeki huzurlu birliktelikten bahsederek, salondakilerin hepsinin de bu şekilde bir aile olduğunu söyledi.





‘BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAK İÇİN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK’





Etkinlik Belçika’nın devlet kanalı VRT News’te yerel kaynaklarda haber olarak yer aldı. VRT’de değerlendirmelerde bulunan Platform B Başkanı Bahattin Koçak, dinler ve kültürlerarası buluşmaya vesile olan Noel Yemeği’ni şu cümlerle özetledi:





“Bu akşamın her anı ve her şeyi büyük bir mana ifade ediyor. Arapça, Flamanca ve Türkçe şarkılar söyledik, yemekler hem Türk hem Belçika mutfağından oluşan bir karışımdı, tavuk ve kroket vardı, ama aynı zamanda pilav da vardı. Belçika'da da farklılıklardan oluşan bir zenginlik yaşıyoruz.





‘Çoğu insanın dinler ve kültürler arasında barış istediğini düşünüyorum’ diyor. "Nefret dolu insanlar azınlıkta. Bugün burada Noel'i kutlamak için burada bulunan tüm genç Müslümanlara bakın, geçmişleri ne olursa olsun. Bu, barış için çalışmak üzere güçlerimizi birleştirdiğimizi gösteriyor."





Platform B adına katılımcılara hitaben yapılan teşekkür konuşmasında ise şu mesajlara yer verildi:





Noel Müslümanlar için genellikle tuhaf bir zamandır. İçeriği ve vuku bulan olaylardan ziyade, Noel’in manevi atmosferinin temelinde yer alan hazreti Isa’yla ilgili. “Hocam, Hazreti İsa'nın İslam'da çok önemli bir peygamber olduğunu söylüyorsunuz. Onun anıldığı bu kutsal dönemde biz de bir şeyler yapabilirmiyiz? diye soruyor bazen zeki öğrencilerim. Evet, 'Hazreti İsa'yı onurlandırma’'ikilemi' müslümanların bu dönemde kendilerine sordukları önemli bir soru.





Müslümanlar Noel yemeği düzenleyebilir mi? Muhtemelen kulağa çok tuhaf geliyor. Ama biz bunu bugün yaptık. Birçok farklılığı içeren toplumumuzda, farklı inanç gelenekleri bir araya gelerek renkli bir inanç dokusu oluşturdu bugün. Müslümanlar olarak, İslam inancını, özelinde ve temelinde Hıristiyanlıkla ilişkilendirilen bir bayram olan Noel kutlamasıyla uzlaştırma sorusuyla karşı karşıyayız. Burada kutlama kelimesini farklı bir manada kullanıyorum.





Bazı Müslümanlar Noel'i dini bir ritüel şeklinde kutlamasalar bile (yine kelime oyununa dikkat edin), büyük olasılıkla yine de Belçika, Almanya ve Hollanda Noel pazarlarını ziyaret edecek, açık hava buz pateni pistlerini kullanacak ve güzel sıcak atıştırmalıkların ve içeceklerin tadını çıkaracaklar.





Hz. İsa'nın doğuşu ve birçok çevrede sıcak bir şekilde yaşanan olumlu atmosfer, dindar olsun olmasın birçok insanın bir araya gelip birbirine destek vermesi için bir teşviktir. Son yıllarda Müslümanlar için Ramazan ayı gibi Noel dönemi de yakınlaşma akımını güçlendiriyor.





Bir Müslüman olarak kendi deneyimim bana Noel'in bir mutluluk, sıcaklık ve birlik zamanı olabileceğini öğretti. Pek çok Müslüman dost bu düşünceyi paylaşıyor ve bu bayram döneminde yerel toplulukların sevincini paylaşıyor ve destekliyor.





Eski ABD başkanlarından Calvin Coolidge Noel ruhunu şöyle ifade ediyor: 'Noel bir zaman ya da mevsim değil, bir ruh halidir. Barışa ve iyi niyete değer vermek, merhametle dolu olmak, gerçek Noel ruhunu deneyimlemek anlamına gelir.’





Özünde hepimiz insanız. Kalplerimiz arasındaki bağları bulalım ve bağlantılar kuralım.Bizi ayıran duvarları yıkalım. Çünkü bir toplumun gücü, onu oluşturan her bir bireyin aralarındaki bağların ve bağlantıların kalitesinde yatmaktadır.





Sizlere her şeyin en iyisini, özellikle de insanlığın yeniden doğuşunu diliyoruz.”