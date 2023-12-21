İngiltere, Kiev ile güvenlik garantisi anlaşması imzalayacak

ABD’nin 61 milyar dolarlık ve AB’nin 50 milyar avroluk Ukrayna için ayırmak istedikleri yardım fonunda nihai kararın çıkmaması Londra’yı harekete geçirdi.





Cephelerdeki Ukrayna birliklerinin zorda kalmasıyla alakalı haberlerin fazlaca duyulması üzerine, Birleşik Krallık bu konuda devreye girerek Kiev ile ikili güvenlik anlaşması imzalama kararına vardı,





The Telegraph gazetesinin haberine göre, on yıl süreyle askeri yardım öngören anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanabileceği belirtiliyor. Londra, bu adımın Kiev'in ayakta kalmasına ve müttefiklerine gerekli sinyalleri göndermesine yardımcı olacağından emin.





Kiev, son altı aydır yaklaşık 30 ülkeyle benzer ikili anlaşmaları müzakere ediyor. Başlangıçta, ilgili belgenin imzalanacağı ilk ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olması ve ardından diğerlerine örnek alması planlanmıştı. Ancak Washington şu anda Kiev'e 2024'te daha fazla mali yardım garanti edemiyor; bu nedenle Amerika-Ukrayna askeri işbirliğinin ana hatları prensipte büyük soru işareti.





Rusya'ya karşı "Kiev'e mücadelede destek" hedefinin ana hatlarıyla belirleneceği mutabakat zaptı, öncelikle deniz alanında işbirliğini temel alacak. Dolayısıyla yeni anlaşma, Ukrayna'ya mayın temizleme gemileri tedarik etmek ve deniz yeteneklerini güçlendirmek için İngiltere ve Norveç liderliğinde bir "deniz koalisyonu" oluşturma çabalarının bir devamı olacak. The Telegraph'ın bildirdiği gibi, İngiliz yetkililer "Ukrayna'nın Karadeniz'deki eylemlerinden etkilendiler" ve Birleşik Krallık'ın "hala dünyanın en güçlü donanmalarından birine sahip olduğu" gerçeği göz önüne alındığında, bu alandaki savunma yeteneklerini desteklemeye karar verdiler.





Londra, İngiltere'nin denizcilik alanındaki "gücü ve bilgisinin" Ukrayna filosunun yeteneklerini artırmaya yardımcı olacağından emin. Kraliyet Donanması halihazırda Ukraynalı uzmanları insansız denizaltılar kullanarak mayın temizleme, deniz bombalarının imhası, bubi tuzakları ve derin sulardaki mayın tarlalarının yanı sıra amfibi operasyonlar konusunda eğitiyor. Buna ek olarak İngiltere, Ukrayna'ya Brimstone füzelerinin gemi tabanlı modifikasyonunu da sağlamaya başladı.



