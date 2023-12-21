Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan Google'a büyük ceza /21 Aralık 2023 12:19

Rusya’dan Google'a büyük ceza

Rusya, ülkede bilgilerin kaldırmadığı için Google'a para cezası verdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

TASS Haber Ajansının mahkeme salonundan bildirdiğine göre, Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili Rusya tarafından yasaklanmış bilgilerin kaldırmadığı için Google'a 4,6 milyar ruble (50 milyon dolar) para cezası verdi.

Haberde, “Google'ı, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca, idari suç işlemekten dolayı, hakim, 4 milyar 611 milyon 738 bin ruble tutarında idari para cezası şeklinde ceza verilmesini talep etti." denilmekte.

Google'a karşı bu davanın nedeni, özellikle Kuzey Askeri Bölge'de Rus ordusunun kayıpları, sivil kayıplar ve nükleer silah kullanma planları hakkında yanlış bilgiler yayınlayan YouTube'daki videolar oldu. Ayrıca videolarda geleneksel olmayan cinsel ilişki ve aşırılıkçı materyallerin teşvikiyle ilgili içerik de yer alıyordu. Rusya yayınları takip kurulu (Roskomnadzor), şirkete bu materyallerin kaldırılması gerektiği konusunda ikinci bir bildirim gönderdi ancak bu yapılmadı.

Bu para cezası, yasaklı ve hatalı içeriğin kaldırılmaması nedeniyle Rusya Federasyonu'nda şirkete verilen üçüncü para cezası oldu. Google, yasaklı verileri kaldırmadığı için Rusya Federasyonu'nda bu miktar  cezaya tabi tutulan ilk şirket oldu. Aralık 2021'de Google'a 7,2 milyar ruble, Temmuz 2022'de ise 21,07 milyar ruble para cezası verildi.
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