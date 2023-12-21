Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti, İmamoğlu'nun karşısına sürpriz aday /21 Aralık 2023 11:57

İYİ Parti, İmamoğlu'nun karşısına sürpriz aday

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken partiler de adaylarını belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Bu anlamda seçime tek başına gireceklerini ilan eden İYİ Parti, İstanbul'da ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ü aday göstermeyi planlıyor.

SHABER3.COM



Son dönemlerde peş peşe gelen istifa haberleri ile sarılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ü çıkarmaya hazırlanıyor.

Haberler.com'un haberine göre; "Büyük İstanbul depremi sonrası Türkiye'nin bağımsızlığı tehlikeye girebilir" çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Naci Görür'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki istifaları "operasyon" olarak nitelendirmiş ve İstanbul dahil birçok ilde seçime tek başlarına gireceklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Buradan ilan ediyorum, benim fikrim, benim talimatım; tek başına giriyoruz, her yerde tek başına. Ankara'da da İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede tek başına giriyoruz. Bu işin sonunda ben başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir, başarısızlık olduğu taktirde de benimdir. O sorumluluğu yerine getireceğim. Hepimiz ona göre çalışacağız. Eğer bedel ödememi istemiyorsanız çalışacaksın, alacaksın."
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