Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de çatlak büyüyor: Bir milletvekili daha istifa etti /21 Aralık 2023 11:37

İYİ Parti'de çatlak büyüyor: Bir milletvekili daha istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti'de çatlak büyüyor: Bir milletvekili daha istifa etti

İYİParti'de  yerel seçimlerde CHP'yle işbirliği tartışmaların ardından başlayan görevden alma ve istifalara bir yenisi daha eklendi. Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti.

Haberi X hesabından duyuran Arslan, "Sayın Genel Başkanımızın Uşak’ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım" dedi.

'İşbirliği yapmaksızın aday çıkarma kararı uygun değil'
TBMM üyeliğini "bağımsız milletvekili" olarak devam ettireceğini belirten Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Benim özel gayretlerimin “partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek” şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ayrıca partimize hizmet etmek için yaptığım samimi gayretler, bizlere güvenerek oy veren kardeşlerimin yanı sıra teşkilat yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Sayın Genel Başkanımız tarafından da bilinmektedir.

Söz konusu kararın alınma sürecinde Ankara Milletvekili olarak il ve 21 ilçe teşkilatımızın yanı sıra partimizi destekleyen hemşerilerimin iradesini yetkili parti organlarına ve Genel Başkan'a iletme sorumluluğunu yerine getirdim. Bu nedenle gönlüm ferah, içim rahattır. Bu itibarla, toptancı bir yaklaşımla İYİ Parti'nin Ankara'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı seçiminde iş birliği yapmaksızın aday çıkarma kararının uygun olmadığını belirtmek isterim."
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