Malezya, İsrail bandıralı gemilerin limanlarına girişini yasakladı

Malezya Çarşamba günü, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki “temel insani ilkeleri” gözardı ettiğini kaydettiği askeri eylemlerine yanıt olarak İsrail bandıralı yük gemilerinin Malezya limanlarına demirlemesini yasakladığını açıkladı.





Malezya Başbakanı Enver İbrahim yaptığı açıklamada, İsrail’e giden gemilerin Malezya limanlarında kargo yüklemesi yapmasının da yasaklandığını bildirdi. İbrahim, kararın derhal yürürlüğe girdiğini de kaydetti.





Malezya Başbakanı, İsrail’in en büyük deniz taşımacılığı firması ZIM’iyse özellikle öne çıkardı.





Enver İbrahim, “Malezya hükümeti, merkezi İsrail’de bulunan deniz taşımacılığı şirketi ZIM’in Malezya’nın herhangi bir limanına demirlemesini engelleme ve yasaklama kararı aldı” dedi.





İbrahim, açıklamasında, “Bu yaptırımlar, İsrail’in temel insani ilkeleri çiğneyen ve Filistinliler’e karşı sürdürdüğü katliam ve acımasız eylemleriyle uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine bir yanıttır” ifadesini kullandı.





Açıklamada Malezya’nın “limanlarına demirlemek için İsrail bayrağını kullanan gemilerin artık kabul edilmeyeceği” yönünde karar aldığı” ve “İsrail’e giden tüm gemilerin Malezya limanlarında kargo yüklemesi yapmasının yasaklandığı” da bildirildi.