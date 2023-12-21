Samanyolu Haber /Gündem / Bugün en uzun gece /21 Aralık 2023 11:00

Bugün en uzun gece

Kuzey Yarım Küre’de yılın en uzun gecesi, aynı zamanda kış mevsiminin de başlangıcı kabul ediliyor.

SHABER3.COM

Dünya, güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı için kış gün dönümü bazı yıllar 21 Aralık’a, bazı yıllarsa 22 Aralık’a denk geliyor.

Kış gün dönümü kabul edilen 21 Aralık’ta, kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım küredeyse kısalmaya başlıyor.

Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor.

Diğer gün dönümleriyse şöyle:

21 Mart (İlkbahar Ekinoksu): Gece ve gündüz eşit olur, bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gün dönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (Sonbahar Ekinoksu): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımküredeyse bahara geçiş olur.


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