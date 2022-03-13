Çin'de koronavirüs vakaları patladı!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin anakarasında 3 bin 122 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Semptom gösteren hasta sayısı önceki güne göre 3 kattan fazla artarak bin 807’ye çıkarken, semptom göstermeyen vakaların sayısı ise bin 315 olarak kayda geçti.







Yeni vakaların görüldüğü bölgeler arasında başı ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti çekerken, eyaletin merkezi Çangçun olmak üzere farklı kentlerde tüm sakinlere nükleik asit testi yapıldığı belirtildi. Jilin eyaletinde, salgının son dalgasında 3 bin 500’ün üzerinde vaka tespit edildi.





OMİCRON MUTASYONU ETKİLİYOR

Eyalet yetkilileri, vaka sayısının artmasının Omicron mutasyonunun hızla bulaşmasından kaynaklandığını açıkladı. Bunun yanında, Ulusal Sağlık Komisyonu Şubat 2020’den bu yana görülen en yüksek vaka sayılarının ardından hızlı antijen testlerinin kullanımına da onay verildiğini belirtti.





TEDBİRLER ARTIRILIYOR

Çin’in finans merkezi Şanghay kentinde de yeni vakalar nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. Kent sakinlerinden gerekli olmadıkça seyahat etmemeleri istenirken, seyahat edecek kişilere de son 48 saate ait nükleik asit testinin sonucunu gösterme şartı geldi.





Çin’de salgınla mücadele çalışmalarının koordinasyonunu yürüten Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, Omicron’un yayılmasına karşı ülkenin ‘dinamik sıfır vaka stratejisi’nin ciddiyetle uygulanması çağrısı yaptı. Sun, vakaların daha erken tespit edilmesini sağlamak için halkın hızlı antijen testleri uygulamasının önem taşıdığının da altını çizdi.